Sonipat News: ग्रीन सिटी अभियान के तहत 42 पौधे लगाए
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:39 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:39 AM IST
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गोहाना। समाज कल्याण संगठन के सदस्यों ने रविवार को गोहाना ग्रीन सिटी अभियान के तहत पौधरोपण किया। इस दौरान जींद-बरोदा लिंक रोड और जींद रोड स्थित अनाथ आश्रम में नीम, अमरूद, जामुन, आम, नींबू, अंजीर, चीकू और जंगली जलेबी सहित विभिन्न प्रजातियों के 42 पौधे लगाए गए।
संगठन के प्रधान आनंद जांगड़ा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य शहर में हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस दौरान ऋषिम मित्तल, सुनील, मनोज, अनिल, डॉ. बिजेंद्र, बलजीत जांगड़ा, हरीश, पवन, देवेंद्र और संयम ने पौधरोपण किया।
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संगठन के प्रधान आनंद जांगड़ा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य शहर में हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस दौरान ऋषिम मित्तल, सुनील, मनोज, अनिल, डॉ. बिजेंद्र, बलजीत जांगड़ा, हरीश, पवन, देवेंद्र और संयम ने पौधरोपण किया।
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