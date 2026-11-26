संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। निफ्टम के विद्यार्थियों ने अकबरपुर बरोटा गांव में नौ दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया। विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम (वीएपी-2026) के तहत आयोजित इस अभियान में 20 विद्यार्थियों और चार संकाय सदस्यों ने भाग लिया।विद्यार्थियों ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर न केवल सरकारी एवं सामाजिक योजनाओं से जुड़ी जानकारी साझा की, बल्कि उनकी जरूरतों और समस्याओं को भी समझने का प्रयास किया। अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों को विकास से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी देने के साथ विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर सामाजिक जिम्मेदारियों का अनुभव करवाना रहा। कार्यक्रम का संचालन डीन डॉ. विजय गहलावत, डॉ. नीरज, डॉ. रंजना और सचिन कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। सरपंच संजय चौहान, पूर्व सरपंच देवराज, बलदेव के अलावा राजेश दहिया और राकेश ओढ़ ने भी अभियान में सहयोग दिया।