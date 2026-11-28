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- भुवनेश्वर में 25 से 27 नवंबर तक आयोजित हुई प्रतियोगिता- राष्ट्रीय रिकॉर्ड से लेकर विश्व चैंपियनशिप तक बना चुकी हैं पहचानफोटो :09: अंशु धनखड़।संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। भुवनेश्वर में आयोजित बिम्सटेक अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक बार फिर सोनीपत खुबडू की होनहार खिलाड़ी अंशु धनखड़ ने महिला शॉटपुट का स्वर्ण पदक जीता। अंशु ने 15.17 मीटर गोला फेंककर पहला स्थान हासिल किया।मीडिया प्रभारी सत्यवीर धनखड़ ने बताया कि 25 से 27 नवंबर तक भुवनेश्वर में आयोजित तीन दिवसीय बिम्सटेक एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंशु ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया।उन्होंने 15.17 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत की ही रिया वर्मा ने 14.59 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया, जबकि बांग्लादेश की सुल्ताना जाकिया 12.64 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी दिखा चुकी हैं दमअंशु धनखड़ 39वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 16.85 मीटर गोला फेंककर स्वर्ण पदक जीतने के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। 19वीं यूथ नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 16.14 मीटर के थ्रो के साथ मीट रिकॉर्ड कायम किया था। 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में 15.52 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा 38वीं नेशनल जूनियर चैंपियनशिप के अंडर-18 वर्ग में 15.22 मीटर के प्रदर्शन के साथ पहला स्थान हासिल किया था। 32वीं, 33वीं और 34वीं नॉर्थ जोन चैंपियनशिप में भी लगातार स्वर्ण पदक जीता है।अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में किया था भारत का प्रतिनिधित्वअंशु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। अमेरिका के ओरेगन में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने भारतीय टीम का हिस्सा बनकर विश्व रैंकिंग में 13वां स्थान हासिल किया था। चंडीगढ़ के एमसीएम डीएवी महिला कॉलेज में पढ़ाई कर रहीं अंशु खेल और शिक्षा के बीच बेहतर तालमेल बनाकर आगे बढ़ रही हैं। उनकी शारीरिक क्षमता और ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह अभ्यास के दौरान 150 किलोग्राम की बेंच प्रेस और करीब 250 किलोग्राम की स्क्वाट लगाती हैं।पिता से मिली खेल की प्रेरणा, खुद देते रहे प्रशिक्षणअंशु के पिता वीरेंद्र धनखड़ ने बताया कि बेटी ने वर्ष 2017 में खेलना शुरू किया था। उनके पिता देश के स्टार पैरा एथलीट हैं और उन्होंने ही अंशु को शुरुआती प्रशिक्षण देकर खेल के प्रति प्रोत्साहित किया। पिता के मार्गदर्शन और अपनी मेहनत के दम पर अंशु लगातार सफलता की सीढि़यां चढ़ रही हैं। वीरेंद्र धनखड़ के अनुसार, बेटी का पूरा ध्यान अब बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में देश के लिए पदक जीतने पर है। परिवार को उसकी मेहनत और लगन पर पूरा भरोसा है।ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतना अगला लक्ष्यअंशु के सामने अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का लक्ष्य है। उनकी निगाहें 2027 की विश्व चैंपियनशिप, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक और 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों पर टिकी हैं। एथलेटिक्स हरियाणा के महासचिव प्रदीप मलिक ने अंशु की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि वह लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी तरह मेहनत जारी रखकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी।