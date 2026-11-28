विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक पर 136वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा हुई। जिला सैनी सभा व जिला बार एसोसिएशन के प्रधान महेंद्र सिंह सैनी की अध्यक्षता में महात्मा फुले को नमन किया गया।अधिवक्ता महेंद्र सिंह सैनी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम किया। समाज के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया।उन्होंने गरीब, वंचित और शोषित वर्ग को शिक्षित एवं जागरूक कर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और समाज को नई दिशा देने का काम किया।इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि मुकेश सैनी, पूर्व पार्षद हरिप्रकाश सैनी, मनीष सैनी, जिला सैनी सभा के महासचिव आनंद सैनी, नरसी सैनी, ओमपाल सैनी, नरेंद्र सैनी, रघुवीर सैनी, नवीन सैनी, ईश्वर सैनी भी मौजूद रहे।