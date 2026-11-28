विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

- लिव-इन रिलेशन और रात की शादियों पर भी पंचायत में जताई चिंतासंवाद न्यूज एजेंसीखरखौदा। नशा, दहेज और मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए खाप प्रतिनिधि बदलाव की शुरुआत करेंगे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के खाप प्रतिनिधियों ने गांव छिन्नौली गांव के स्टेडियम में रणनीति तैयार की।जनक खाप के प्रधान उमेद सिंह कोहाड़ की अध्यक्षता में हुई पंचायत में मृत्यु भोज को लेकर अहम निर्णय लिया गया। तय किया कि मृत्यु भोज में शामिल तो होंगे, लेकिन भोजन नहीं करेंगे। उनका मानना है कि मृत्यु होने पर परिजन पहले ही दुखी होते हैं ऐसे में मृत्यु भोज उस परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है।इसलिए इस प्रथा को खत्म करने के लिए समाज के जिम्मेदार लोगों को स्वयं पहल करनी होगी। पंचायत में जयपाल दहिया, अशोक खत्री, रामकुंवार, आर्य घनघस, सतीश डागर, धनंजय डागर और विजय कोहाड़ सहित विभिन्न खापों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जनक खाप में जाटान, नांगल और कोहाड़ तीन गोत्र शामिल हैं।लिव-इन रिलेशन पर जताई चिंतालिव-इन रिलेशन और रात के समय होने वाली शादियों को लेकर भी पंचायत में वक्ताओं ने चिंता व्यक्त की। हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन का मुद्दा भी उठाते हुए सभी खाप अपने-अपने क्षेत्र के विधायकों को मांगपत्र सौंपेंगे। इसके माध्यम से समगोत्र विवाह सहित विवाह व्यवस्था से जुड़े विषयों पर कानून में बदलाव की मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी।पहले अपने परिवारों में बदलाव की पहलअभिनेता रवींद्र कोहाड़ और अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि खाप प्रतिनिधियों को पहले अपने परिवारों में इन परंपराओं और कुरीतियों पर रोक लगानी होगी। जब समाज के जिम्मेदार लोग खुद फैसलों का पालन करेंगे, तभी दूसरे लोग भी उनसे प्रेरित होंगे।