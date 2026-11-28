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- सेक्टर-23 में दूसरे वार्डों का कूड़ा डालने पर विरोध, डंपिंग प्वाइंट शिफ्ट करने की मांगसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। शहर के शहर के वार्ड-16, 19, 21 और 22 में नगर निगम की डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली कंपनी की गाड़ियां गीला, सूखा कूड़ा कचरा नहीं उठा रही। शनिवार को नाराज पार्षदों ने महलाना रोड पर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था का विरोध करते हुए जेबीएम कंपनी के अधिकारियों का घेराव किया।वार्ड-21 की पार्षद दीपमाला के पति व जिला पार्षद संजय बड़वासी ने कहा कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली कंपनी की गाड़ियां मोहल्ले में नहीं आती। स्थानीय निवासी लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की ओर ध्यान नहीं दे रही, इससे लोगों में भी नाराजगी है। वार्ड-16 के पार्षद अनुराग जैन ने जेबीएम कंपनी अधिकारियों को खरी-खरी सुनाई।वार्ड 19 के पार्षद राजेश मलिक ने कहा कि कंपनी अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला।सेक्टर-23 में दूसरे वार्डों से कूड़ा फेंकने पर आपत्ति जताते हुए पार्षद नवीन जैन ने कहा कि यहां कूड़ा खाली करने के लिए वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। आसपास की कॉलोनियों के लोगों को गंदगी और दुर्गंध के बीच रहना पड़ रहा है।डंपिंग प्वाइंट शिफ्ट करने की मांगपार्षद राजेश मलिक, अनुराग जैन और नवीन कुमार ने कहा कि सेक्टर-23 में दूसरे वार्डों का कूड़ा डालने की व्यवस्था किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहां से डंपिंग प्वाइंट को तत्काल दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए।