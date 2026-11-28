गन्नौर। गांव टेहा के मुक्केबाज आर्यन वत्स ने हरियाणा राज्य बाक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जींद जिले के गांव घासो खुर्द में 23 से 27 नवंबर तक आयोजित हुई।7वीं एलीट पुरुष हरियाणा राज्य बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आर्यन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से गांव में खुशी का माहौल है। आर्यन वत्स ने कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना उनकी मेहनत और खेल के प्रति लगन को दर्शाता है। आर्यन की उपलब्धि से गांव और पूरे क्षेत्र का मान बढ़ा है।