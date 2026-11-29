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सरकारी फाइलों का इंतजार छोड़कर ग्रामीणों ने खुद संभाली जलघर को सुधारने की कमानफोटो- 35संवाद न्यूज एजेंसीओढां। घग्गर नदी के पास बसे गांव मल्लेवाला में दूषित भूजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। जलघर के टैंकों में लीकेज से ग्रामीण बहुत परेशान हैं। सरकारी मदद मिलने में देरी से ग्रामीण चिंतित हैं। कैंसर और किडनी के रोग बढ़ने का खतरा है। ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से पांच लाख रुपये जुटाए हैं।ग्रामीण अब खुद ही दोनों जल टैंकों की मरम्मत करवाएंगे। जन स्वास्थ्य विभाग ने टैंकों के लिए सत्रह लाख रुपये का अनुमानित खर्च तैयार किया है।विभागीय प्रक्रिया लंबी होने के कारण ग्रामीणों ने खुद कदम उठाया है। जलघर की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। टैंकों में दरारें होने से हर दिन पानी बर्बाद होता है।टैंकों से हर दिन करीब एक फुट पानी रिस जाता है। नहर बंदी के दौरान इस रिसाव से संकट और बढ़ता है। टैंकों का पानी पांच से छह दिन में खत्म हो जाता है। इसके बाद लोगों को दूषित भूजल पीना पड़ता है। लैब जांच में पानी की गुणवत्ता में कई खामियां मिली हैं।ग्रामीण गुरदीप सिंह, सुरेश कंबोज, जीत सिंह और पंकज कुमार ने यह जानकारी दी है। गांव में गंभीर बीमारियां फैलने से लोग डरे हुए हैं। साफ पानी की व्यवस्था करना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। ग्रामीणों की एकजुटता से पानी की बर्बादी रुकेगी। उपलब्ध पानी का सही उपयोग हो सकेगा।पंचायत और समाजसेवियों का पुराना सहयोगगांव में साफ पानी के लिए पंचायत पहले भी प्रयास करती रही है। घग्गर नदी से दूर नया नलकूप लगाया गया था। नलकूप को मुख्य पाइप लाइन से जोड़ने पर एक लाख रुपये से अधिक खर्च हुए थे। यह खर्च लालचंद कंबोज, छिंदर कंबोज और महेंद्र कंबोज ने उठाया था। उन्होंने यह राशि अपने दिवंगत पिता की याद में दी थी। अब ग्रामीणों ने एक बार फिर मिलकर जलघर सुधारने का बीड़ा उठाया है।विभाग का पक्ष और भावी योजनाएंजिला में नीति के तहत एक सौ जलघर पंचायतों को सौंपे जा चुके हैं। इन सभी जलघरों को रखरखाव के लिए अलग से बजट मिलेगा। मल्लेवाला जलघर की स्थिति की भी जांच की जा रही है। विभाग हैंडओवर होने तक सभी कमियों को पूरी तरह दूर करेगा। ग्रामीण सरकारी प्रक्रिया का इंतजार करने के बजाय सक्रिय हो गए हैं। ग्रामीणों का मानना है कि बुनियादी जरूरत के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की रक्षा करना सबसे जरूरी है। इस मुहिम से पूरे क्षेत्र में सकारात्मक संदेश गया है। गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर रहे हैं। इससे प्रशासनिक सुस्ती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।कोट्स .ग्रामीणों की मांग पर बोरवेल रिपेयर करवा दी गई है और कनेक्शन ट्रांसफर की फाइल भी आगे बढ़ा दी गई है। टैंकों की मरम्मत से जुड़ी पुरानी डिमांड के बारे में कार्य दिवस पर रिकॉर्ड की जांच करवाऐंगे। विभागीय नीति के तहत जिला में 250 में से 100 जलघर पंचायतों को हैंडओवर किए जा चुके हैं जिन्हें रखरखाव के लिए अलग-अलग बजट मिलेगा। मल्लेवाला जलघर की वर्तमान स्थिति की जांच कर हैंडओवर होने तक सभी कमियों को दूर किया जाएगा।- संदीप कुमार, एसडीओ, जन स्वास्थ्य विभाग।