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विरोध पर हवाई फायरिंग कर धमकाया, आरोपी जेल भेजासंवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। शहर के ईरा ग्रुप में शनिवार रात पारिवारिक विवाद के चलते फायरिंग की घटना हुई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी हरजीत सिंह पुत्र गुरमुख सिंह संत नगर का रहने वाला है।आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सिविल लाइन थाना प्रभारी व जांच अधिकारी राधेश्याम ने मामले की जानकारी दी। ईरा ग्रुप निवासी मनप्रीत सिंह ने पुलिस को इस बारे में शिकायत दी थी।उसकी बहन और भांजी पिछले कुछ दिनों से उसके पास रह रही थीं। शनिवार रात करीब 11:15 बजे हरजीत सिंह वहां पहुंचा। आरोपी अपनी पत्नी और बेटी को साथ ले जाने का दबाव बनाने लगा।दोनों ने साथ जाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। गुस्से में आकर आरोपी ने हवाई फायरिंग कर दी और सभी को धमकाने लगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने तत्काल कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए।सिविल लाइन थाना पुलिस की हुडा चौकी टीम ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने अहम जानकारी के आधार पर आरोपी को पकड़ा। आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर ली गई है।