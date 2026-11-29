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यह घटना 27 नवंबर को डबवाली के मनोरोग अस्पताल में हुई थी। कुछ लोग अस्पताल के अंदर जबरन घुस गए थे। उन्होंने वहां कार्यरत रिसेप्शनिस्ट कबीर पर हमला कर दिया। कबीर बठिंडा का रहने वाला है।हमलावरों ने उसके साथ मारपीट की और उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस संबंध में थाना शहर डबवाली में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने तुरंत जांच टीम गठित की। उप निरीक्षक राधेश्याम के नेतृत्व में इस टीम ने काम शुरू किया। थाना प्रभारी व जांच अधिकारी आनंद कुमार ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। संवाद