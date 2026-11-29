विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीडबवाली। पुलिस ने हेरोइन बरामदगी के मामलों में फरार चल रहे मुख्य सप्लायरों को दबोच लिया है। थाना शहर डबवाली पुलिस ने आरोपी उमंग और निशु को काबू किया है। पुलिस अधीक्षक जसलीन कौर के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय योगेश कटारिया ने इसका नेतृत्व किया।पुलिस प्रवक्ता उप निरीक्षक आनंद कुमार के अनुसार 27 नवंबर 2026 को एएनसी स्टाफ ने मंडी डबवाली में गश्त की थी। इस दौरान दो अलग-अलग आरोपियों को हेरोइन सहित पकड़ा गया था। थाना शहर डबवाली में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामले दर्ज हुए थे।एएनसी स्टाफ ने 27 नवंबर को शीतल को 7.360 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था। एएसआई धर्मबीर सिंह ने इस मामले की जांच शुरू की थी। शीतल से पूछताछ के बाद पुलिस मुख्य सप्लायर उमंग तक पहुंची। पुलिस ने उमंग को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य तथ्यों की जांच जारी है।दूसरे मामले में एएनसी स्टाफ ने 27 नवंबर को परमिंदर सिंह को 9.030 ग्राम हेरोइन सहित काबू किया था। उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह को इस मामले की जांच सौंपी गई थी। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुख्य तस्कर निशु को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।