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Sirsa News: तीसरी कक्षा की दो छात्राओं से छेड़छाड़ करने के दोषी को 7 साल की सजा, स्कूल से घर लौटते समय टॉफी देकर गली में ले गया था

Thu, 05 Nov 2026 09:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 05 Nov 2026 09:36 PM IST
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The accused who molested two third-grade girls was sentenced to 7 years; he had taken them into an alley on the way home from school by giving them candy.
सिरसा। तीसरी कक्षा की दो छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी सेवक को वीरवार को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। महिला थाना डबवाली पुलिस ने इस मामले में 22 अगस्त 2022 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दी शिकायत के अनुसार एक छात्रा गांव के स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। 20 अगस्त 2022 को छुट्टी के बाद वह अपनी सहेली के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान स्कूल के पास रहने वाला सेवक दोनों को टॉफी देकर गोद में उठाकर एक तंग गली में ले गया और उनके साथ गलत हरकत की।
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दोनों छात्राएं रोने लगीं तो आरोपी ने उनके गालों पर काट लिया। घर पहुंचकर छात्राओं ने परिजनों को घटना बताई। परिजनों ने गली की एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी जिसमें आरोपी दिखाई दिया। इसके बाद महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वीरवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने सेवक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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