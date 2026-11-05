Sirsa News: तीसरी कक्षा की दो छात्राओं से छेड़छाड़ करने के दोषी को 7 साल की सजा, स्कूल से घर लौटते समय टॉफी देकर गली में ले गया था

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अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दी शिकायत के अनुसार एक छात्रा गांव के स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। 20 अगस्त 2022 को छुट्टी के बाद वह अपनी सहेली के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान स्कूल के पास रहने वाला सेवक दोनों को टॉफी देकर गोद में उठाकर एक तंग गली में ले गया और उनके साथ गलत हरकत की।दोनों छात्राएं रोने लगीं तो आरोपी ने उनके गालों पर काट लिया। घर पहुंचकर छात्राओं ने परिजनों को घटना बताई। परिजनों ने गली की एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी जिसमें आरोपी दिखाई दिया। इसके बाद महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वीरवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने सेवक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।