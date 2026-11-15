Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   problem of nahr khal

Sirsa News: 15 साल पुराने जर्जर नहरी खाल बने किसानों की परेशानी

Sun, 15 Nov 2026 10:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sun, 15 Nov 2026 10:44 PM IST
विज्ञापन
problem of nahr khal
गांव नया राजपुरा में जर्जर हालत में पड़ा नहरी खाल। संवाद
खेतों तक नहीं पहुंच रहा सिंचाई का पानी, नहरी पानी मिलने का समय भी हो रहा बर्बाद
विज्ञापन

किसानों ने चंदा जुटाकर करवाई मरम्मत; सरकार से नए सिरे से निर्माण करवाने की मांग

फोटो --- 23


संवाद न्यूज एजेंसी
डबवाली। उपमंडल के गांव नया राजपुरा में 15 साल से अधिक पुराने नहरी खाल जर्जर हालत में हैं। ये खाल जगह-जगह से टूट चुके हैं जिससे किसानों को सिंचाई के लिए भारी परेशानी हो रही है। खेतों तक पानी पहुंचने से पहले ही व्यर्थ बह जाता है जिससे नहरी पानी का लाभ नहीं मिल पाता।
किसान मिट्ठू कंबोज नया राजपुरा ने बताया कि भाखड़ा नहर से महीने में केवल एक सप्ताह ही पानी मिलता है। यह सीमित समय फसलों की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण होता है लेकिन टूटे खालों के कारण उपलब्ध पानी का पूरा उपयोग नहीं हो पाता।
विज्ञापन

कई स्थानों पर खालों की इतनी खराब हालत है कि पीने के पानी की जरूरत पूरी करना भी मुश्किल है। किसानों ने पहले भी अपने स्तर पर खालों की मरम्मत के प्रयास किए हैं। उन्होंने आपस में चंदा इकट्ठा करके कुछ खालों की मरम्मत करवाई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

हालांकि, यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। सरकारी नहरी खाल होने के बावजूद मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त बजट नहीं मिल रहा है। यह समस्या केवल नया राजपुरा तक सीमित नहीं है बल्कि क्षेत्र के लगभग प्रत्येक गांव में है।

किसानों की परेशानी
जर्जर नहरी खालों के कारण किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। भाखड़ा नहर से मिलने वाला सीमित पानी भी व्यर्थ बह जाता है। इससे फसलों की सिंचाई का समय बर्बाद होता है और उत्पादन प्रभावित होता है। कई जगह खालों की हालत इतनी खराब है कि पीने के पानी की आपूर्ति भी बाधित होती है।


सरकार से मांग
किसानों ने प्रदेश सरकार और सिंचाई विभाग से इस समस्या के समाधान की मांग की है। उन्होंने 15 साल से अधिक पुराने नहरी खालों का सर्वे करवाने को कहा है। साथ ही, इन खालों की जगह नए खालों का निर्माण करवाने की अपील की है। किसानों ने नियमित रखरखाव और मरम्मत के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने की भी मांग की है। इससे पानी की बर्बादी रुकेगी और खेतों तक सिंचाई का पानी सुनिश्चित हो सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed