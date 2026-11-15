Sirsa News: इग्नू में दाखिला लेने के बाद पढ़ाई की प्रक्रिया समझनी जरूरी

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- असाइनमेंट से लेकर परीक्षा फॉर्म और परीक्षा तक की प्रक्रिया समझाई, समय-सारणी के अनुसार पढ़ाई करने के लिए किया प्रेरितफोटो12संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) अध्ययन केंद्र ने रविवार को नए विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन मीट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रक्रिया समझाना था।दाखिले के बाद असाइनमेंट जमा करने, परीक्षा फॉर्म भरने और अध्ययन सामग्री के उपयोग जैसी जानकारियों के अभाव में विद्यार्थियों को अक्सर परेशानी होती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए यह मीट आयोजित की गई। इसमें इग्नू की शिक्षा प्रणाली और पूरे शैक्षणिक चक्र की जानकारी दी गई।कार्यक्रम में विद्यार्थियों को इग्नू की पढ़ाई के पारंपरिक विश्वविद्यालयों से भिन्न स्वरूप के बारे में बताया गया। दूरस्थ शिक्षा में स्वयं अध्ययन की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। सफलता हासिल करने के लिए नियमित अध्ययन करना आवश्यक है।असाइनमेंट समय पर पूरा करना भी जरूरी है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर निरंतर नजर रखना भी महत्वपूर्ण बताया गया। विद्यार्थियों को सलाह दी गई कि वे अपनी पढ़ाई की नियमित योजना बनाएं। किसी भी शैक्षणिक समस्या के समाधान के लिए अध्ययन केंद्र से संपर्क करें।इग्नू विद्यार्थियों को अपनी सुविधा अनुसार पढ़ाई का अवसर प्रदान करता है। इस सुविधा का बेहतर लाभ उठाने के लिए अनुशासन और समय प्रबंधन बेहद जरूरी है। आयोजकों का मुख्य उद्देश्य नए विद्यार्थियों को इग्नू की कार्यप्रणाली से परिचित करवाना था।इसका लक्ष्य उनकी शैक्षणिक यात्रा को सरल, व्यवस्थित और सुगम बनाना भी था। कार्यक्रम के सफल आयोजन में इग्नू अध्ययन केंद्र के समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।असाइनमेंट और परीक्षा प्रक्रिया पर मार्गदर्शनडॉ. नवीन कुमार ने विद्यार्थियों को असाइनमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कीं। उन्होंने बताया कि असाइनमेंट कब और किस प्रकार जमा करवाने हैं। निर्धारित समय सीमा का पालन क्यों जरूरी है। इस पर भी प्रकाश डाला गया। डॉ. कुमार ने परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने परीक्षा की तिथियों और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी। विद्यार्थियों को अंतिम समय का इंतजार न करके विश्वविद्यालय की समय-सारणी के अनुसार तैयारी पूरी रखने की सलाह दी गई। असाइनमेंट और परीक्षा से संबंधित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने को कहा गया। इससे किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक परेशानियों से बचा जा सकेगा।क्षेत्रीय केंद्र करनाल से भी पहुंचे अधिकारीइंडक्शन मीट में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र करनाल से एआरडी चंद्रकांत विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। अध्ययन केंद्र की भूमिका के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। एलएससी-1085 के कोऑर्डिनेटर डॉ. विक्रमजीत ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। विद्यार्थियों को बताया गया कि अध्ययन केंद्र उनके लिए शैक्षणिक मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। डॉ. दलजीत, डॉ. पवन वर्मा, डॉ. सीताराम, डॉ. राज सिंहाग और कुलदीप अरोड़ा सहित अन्य स्टाफ सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उचित मार्गदर्शन देने का भरोसा दिलाया।विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया और कार्यक्रम का महत्वकार्यक्रम के दौरान नए विद्यार्थियों ने इग्नू की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक प्रक्रियाओं को लेकर अपने मन में उठ रहे सवाल पूछे। विद्यार्थियों ने बताया कि दाखिले के बाद उनके मन में असाइनमेंट और परीक्षा को लेकर कई प्रश्न थे। इंडक्शन मीट के माध्यम से उन्हें इन सभी विषयों को समझने का अवसर मिला। उन्होंने अतिथियों और कॉलेज स्टाफ का हार्दिक आभार व्यक्त किया। विद्यार्थियों ने ऐसे मार्गदर्शन कार्यक्रमों को नए विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी बताया। यह कार्यक्रम उनकी शैक्षणिक यात्रा को सुगम बनाने में सहायक सिद्ध हुआ।