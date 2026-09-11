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Sirsa News: 37 दिन बाद हड़ताल खत्म, अब दो दिन युद्ध स्तर पर चलेगा सफाई अभियान

Fri, 11 Sep 2026 10:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 11 Sep 2026 10:29 PM IST
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Strike ends after 37 days, now the cleaning drive will run at war level for two days
सिरसा। आखिरकार 37 दिन बाद सफाई कर्मचारियों और सरकार के बीच सहमति बनने से हड़ताल समाप्त हो गई। अब शनिवार से शहर में दो दिन युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान हजारों टन कचरे के उठान से शहरवासियों को राहत मिल सकेगी।
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हड़ताल के अंतिम दिन जिले में कर्मचारी काम से दूर रहे। डबवाली में कार्रवाई के लिए पहुंचे ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस और नगर परिषद अधिकारियों को कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप गुलाब के फूल भेंट किए। कर्मचारियों ने कहा कि वे टकराव नहीं चाहते। उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना है।
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पूर्व प्रधान एवं जिला सहसचिव सूरज कुमार के नेतृत्व में कर्मचारियों ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट विशाल ज्याणी और डबवाली शहर थाना प्रभारी अवतार सिंह को गुलाब दिए। कर्मचारियों ने मांगों को सरकार तक पहुंचाकर समाधान कराने की अपील की।
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हड़ताल समाप्त होने के संकेतों के बीच जिला नगर आयुक्त ने कार्यकारी अधिकारियों की बैठक बुलाई। इसमें वार्डों और गलियों की सफाई की रणनीति बनाई गई। एजेंसी को कर्मचारियों और मशीनरी के साथ तैयार रहने के निर्देश दिए गए।

सिरसा में पिछले एक सप्ताह से करीब 30 गाड़ियां डोर-टू-डोर कचरा उठा रही हैं। डंपिंग प्वाइंट भी खाली करवाए जा रहे हैं। हालांकि बाजारों के कुछ हिस्सों में सफाई नहीं होने से हालात खराब हैं। अब स्थिति सुधरने की उम्मीद है।
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