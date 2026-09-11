Sirsa News: आज-कल बूथों पर मिलेंगे बीएलओ, 30 सितंबर तक दर्ज करवा सकेंगे मतदाता सूची में दावे-आपत्तियां

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बैठक में पुनरीक्षण कार्य की प्रगति और आगामी गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। तहसीलदार शुभम शर्मा ने बताया कि पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम जांचने की अपील की गई है। यदि नाम नहीं है तो पंजीकरण करवाने के लिए कहा गया है। नए मतदाता के पंजीकरण के लिए प्रपत्र-6 का उपयोग किया जा सकता है। मतदाता सूची से नाम हटाने संबंधी आपत्ति के लिए प्रपत्र-7 का प्रयोग होगा। नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार अथवा स्थानांतरण के लिए प्रपत्र-8 का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का आग्रह किया। पुनरीक्षण कार्य में आवश्यक सहयोग देने के लिए भी कहा गया।बूथों पर मिलेंगे बूथ लेवल अधिकारीविशेष अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। वे 12 व 13 सितंबर तथा 26 व 27 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। इस दौरान नागरिक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। तहसीलदार ने राजनीतिक दलों से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पात्र नागरिकों को जागरूक करने को कहा। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने और विवरण में सुधार करवाना है ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और त्रुटिरहित हो।सहायता केंद्र से मिलेगी जानकारीविशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित जानकारी या समस्या के समाधान के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए निशुल्क नंबर 1950 पर कॉल किया जा सकता है। जिला निर्वाचन कार्यालय में एक सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है। इसका संपर्क नंबर 01666-297467 है। सहायता केंद्र की सेवाएं सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध रहेंगी।