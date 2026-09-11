Sirsa News: शेरांवाली नहर पाटने में रातभर जुटे रहे कर्मचारी, दड़बा कलां के पास 40 फीट कटाव दस घंटे की मशक्कत के बाद दुरुस्त, दोपहर एक बजे फिर छोड़ा पानी

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वीरवार दोपहर करीब तीन बजे 31 हजार बर्जी के समीप नहर का किनारा अचानक धंस गया। इससे करीब 40 फीट तक कटाव हो गया। पानी तेजी से खेतों की ओर बढ़ने लगा। खेतों में काम कर रहे किसानों ने तुरंत विभाग को सूचना दी।सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। नहराना हेड से पानी बंद करवाया गया। विभागीय कर्मचारियों के अनुसार, कटाव से करीब पांच मिनट पहले ही वे इसी स्थान से गुजरे थे। इसके बाद अचानक किनारा धंस गया।पानी बंद होने के बाद विभाग ने मरम्मत कार्य शुरू किया। शाम करीब छह बजे कर्मचारियों और मजदूरों ने कटाव वाले हिस्से को भरने का काम शुरू किया। रातभर टीम मौके पर डटी रही।करीब दस घंटे की लगातार मेहनत के बाद नहर के टूटे हिस्से को ठीक कर लिया गया। अधिकारियों ने स्थिति का निरीक्षण किया। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे नहर में फिर से पानी छोड़ दिया गया। इसके बाद किसानों ने राहत की सांस ली।