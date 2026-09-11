Sirsa News: सैनी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, सिख रेजिमेंट में भर्ती और शहीदों के नाम संग्रहालय में शामिल करने की रखी मांग

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डॉ. तरसेम सिंह सैनी ने कहा कि इससे सिख धर्म को मानने वाले सैनी युवाओं की पहचान स्पष्ट होगी। प्रतिनिधिमंडल ने सिख युवाओं को सिख रेजिमेंट में भर्ती होकर देशसेवा का अवसर देने की मांग भी उठाई। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की स्मृति में निर्माणाधीन संग्रहालय में अमर शहीद भाई जमाला सिंह ननुंआ और भाई उदय जी के नाम शामिल करने की मांग रखी गई। विज्ञापन

इस अवसर पर राजेंद्र सिंह ननुंआ ने अपनी पुस्तक अमर शहीद भाई जमाला सिंह ननुंआ दी जीवनी मुख्यमंत्री को भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में डॉ. अजमेर सिंह, गुरमुख सिंह सैनी, राम सिंह सैनी और इंजीनियर दीदार सिंह शामिल रहे। डॉ. तरसेम सिंह सैनी ने कहा कि इससे सिख धर्म को मानने वाले सैनी युवाओं की पहचान स्पष्ट होगी। प्रतिनिधिमंडल ने सिख युवाओं को सिख रेजिमेंट में भर्ती होकर देशसेवा का अवसर देने की मांग भी उठाई। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की स्मृति में निर्माणाधीन संग्रहालय में अमर शहीद भाई जमाला सिंह ननुंआ और भाई उदय जी के नाम शामिल करने की मांग रखी गई।इस अवसर पर राजेंद्र सिंह ननुंआ ने अपनी पुस्तक अमर शहीद भाई जमाला सिंह ननुंआ दी जीवनी मुख्यमंत्री को भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में डॉ. अजमेर सिंह, गुरमुख सिंह सैनी, राम सिंह सैनी और इंजीनियर दीदार सिंह शामिल रहे।

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रानियां। तरुण क्लब के अध्यक्ष डॉ. तरसेम सिंह सैनी के नेतृत्व में सैनी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सिख धर्म को मानने वाले सैनी समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में सैनी के साथ सिख दर्ज करने की मांग प्रमुखता से रखी।