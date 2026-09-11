फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   A delegation of the Saini community met the Chief Minister, requested recruitment in the Sikh Regiment, and inclusion of martyrs' names in the museum

Sirsa News: सैनी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, सिख रेजिमेंट में भर्ती और शहीदों के नाम संग्रहालय में शामिल करने की रखी मांग

Fri, 11 Sep 2026 10:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 11 Sep 2026 10:37 PM IST
विज्ञापन
A delegation of the Saini community met the Chief Minister, requested recruitment in the Sikh Regiment, and inclusion of martyrs' names in the museum
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से बातचीत करते डॉक्टर तरसेम सिंह और पुस्तक भेंट सम्मानित करता प्रतिनिधि
रानियां। तरुण क्लब के अध्यक्ष डॉ. तरसेम सिंह सैनी के नेतृत्व में सैनी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सिख धर्म को मानने वाले सैनी समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में सैनी के साथ सिख दर्ज करने की मांग प्रमुखता से रखी।
विज्ञापन

डॉ. तरसेम सिंह सैनी ने कहा कि इससे सिख धर्म को मानने वाले सैनी युवाओं की पहचान स्पष्ट होगी। प्रतिनिधिमंडल ने सिख युवाओं को सिख रेजिमेंट में भर्ती होकर देशसेवा का अवसर देने की मांग भी उठाई। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की स्मृति में निर्माणाधीन संग्रहालय में अमर शहीद भाई जमाला सिंह ननुंआ और भाई उदय जी के नाम शामिल करने की मांग रखी गई।
विज्ञापन

इस अवसर पर राजेंद्र सिंह ननुंआ ने अपनी पुस्तक अमर शहीद भाई जमाला सिंह ननुंआ दी जीवनी मुख्यमंत्री को भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में डॉ. अजमेर सिंह, गुरमुख सिंह सैनी, राम सिंह सैनी और इंजीनियर दीदार सिंह शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed