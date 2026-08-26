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Sirsa News: जेसीबी पर चढ़े सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल, पुलिस से धक्का-मुक्की के बाद हिरासत में लिए कर्मचारी

Wed, 26 Aug 2026 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 26 Aug 2026 11:56 PM IST
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safai workers detained
सिरसा। सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए। संवाद 
सिरसा में सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल, जेसीबी पर चढ़कर विरोध, कई हिरासत में
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फोटो - 34,35,36
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। सफाई कर्मचारियों और प्रशासन के बीच बुधवार को तनाव बढ़ गया। हड़ताली कर्मचारियों ने डंपिंग पॉइंटों पर कचरा उठाने पहुंची प्रशासनिक टीम का विरोध किया। इस दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की हुई और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।
शिव चौक स्थित भगत सिंह पार्क के पास निगम प्रशासन पुलिस बल के साथ कचरा उठाने पहुंचा। आंदोलनरत कर्मचारियों ने इसका विरोध करते हुए जेसीबी पर चढ़ने का प्रयास किया। नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी सुमनलता, मुख्य सफाई निरीक्षक जयवीर सिंह, सफाई निरीक्षक पवन कंबोज और रवि शर्मा भी मौके पर थे।
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पिछले 21 दिनों से यानी 2026-08-05 से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित है। हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ ने हड़ताल 2026-08-30 तक बढ़ा दी है। डंपिंग पॉइंटों पर कचरे से दुर्गंध और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा था। इसी कारण प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा में कचरा उठाने की कार्रवाई शुरू की।
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प्रशासनिक टीम के पहुंचने पर आंदोलनरत कर्मचारी मौके पर जमा हो गए। उन्होंने कचरा उठाने की कार्रवाई रोकने की मांग करते हुए नारेबाजी की। कुछ कर्मचारी जेसीबी पर चढ़ गए, जिस पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें नीचे उतरने को कहा।
दोनों पक्षों के बीच तनातनी बढ़ी और धक्का-मुक्की हुई। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पुलिस वाहन में बैठा दिया। इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कचरा उठाने का काम शुरू हुआ।


कर्मचारियों की मांगें और रोष मार्च
सफाई कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री बुधवार को सिरसा पहुंचे। कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय से उपायुक्त कार्यालय तक रोष मार्च निकाला। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। नरेश शास्त्री ने कहा कि जब तक कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाता, आंदोलन समाप्त नहीं होगा। उन्होंने सरकार पर पुलिस का इस्तेमाल कर आंदोलन दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग भी दोहराई।
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