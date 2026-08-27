Sirsa News: सिटी में आज

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शिव महापुराण कथा : नंद बाबा गोसेवा संस्थान कालांवाली की ओर से बेसहारा गऊ अस्पताल में सात दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा दोपहर 3 बजे।

शैक्षणिक

कार्यशाला : डिंग डाइट में पीजीटी रसायन विज्ञान शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशाला सुबह 9 बजे।

युवा संवाद : राजकीय नेशनल महाविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस व युवा संवाद कार्यक्रम सुबह 9 बजे।

खेलो इंडिया संवाद : चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम सुबह 10 बजे।

धार्मिक