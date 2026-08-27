Sirsa News: एनजीसी नहर में मगरमच्छ दिखा मगरमच्छ, रेस्क्यू टीम ने संभाला मोर्चा

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फोटो30 से 32संवाद न्यूज एजेंसीरानियां। ओटू हेड से निकलने वाली एनजीसी नहर में बुधवार सुबह मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना से आसपास के क्षेत्र में खलबली मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत वन्यजीव एवं वन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी।सूचना मिलते ही दोनों विभागों की टीमें मौके पर पहुंचीं और मगरमच्छ को पकड़ने का अभियान शुरू किया। वन्यजीव विभाग के अधिकारियों के अनुसार, गांव निवासी मुंशी राम ने मगरमच्छ दिखने की सूचना दी थी।टीम के मौके पर पहुंचने के बाद काफी तलाश की गई लेकिन मगरमच्छ अभी तक दिखाई नहीं दिया है। विभाग ने जिला मुख्यालय से मोटरबोट भी मंगवाई है। नहर के दोनों किनारों पर करीब एक-एक किलोमीटर क्षेत्र में रेस्क्यू टीम के कर्मचारी लगातार निगरानी कर रहे हैं।रेस्क्यू और सुरक्षा उपायअधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू टीम के पास सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम और उपकरण मौजूद हैं। मगरमच्छ के दिखाई देते ही उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। यदि इसके बावजूद मगरमच्छ का पता नहीं चलता, तो सिंचाई विभाग की मदद से नहर का पानी कम करवाने की कार्रवाई होगी। वन्यजीव विभाग ने ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। लोगों को एहतियात के तौर पर नहर के आसपास निगरानी रखने और पानी के नजदीक जाने से बचने की सलाह दी गई है।