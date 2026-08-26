Sirsa News: पहले दिन 9 अधिवक्ताओं ने दाखिल किया नामांकन, आज है अंतिम दिन
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
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जिला बार एसोसिएशन चुनाव : प्रधान पद पर 2,उप प्रधान पद पर 4,सचिव के लिए 2 व संयुक्त सचिव के लिए एक अधिवक्ता ने भरा नामांकन
फोटो 29
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। जिला बार एसोसिएशन चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन कुल 9 अधिवक्ताओं ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए। आज 27 अगस्त नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है, जबकि 29 अगस्त को नाम वापस लिए जा सकेंगे।
प्रधान पद के लिए अधिवक्ता रघुबीर खिंडा और पूर्व प्रधान आदित्य राठौर ने नामांकन भरा। उप प्रधान पद पर अमनदीप कौर खालसा, मोनिका शर्मा, संजीव गर्ग और गुरतेज बराड़ ने दावेदारी पेश की। सचिव पद के लिए दर्शन लाल छाबड़ा और कपिल देव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। संयुक्त सचिव पद पर अधिवक्ता संतोष कटारिया ने अपना नामांकन भरा।
चुनाव समिति प्रभारी अधिवक्ता विजय सरां और बार एसोसिएशन के उप प्रधान अधिवक्ता केवल कंबोज ने बताया। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। उपाध्यक्ष और सचिव के लिए पांच वर्ष, जबकि संयुक्त सचिव पद के लिए तीन वर्ष का अनुभव जरूरी है।
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उम्मीदवारों की उम्मीदें और मतदाता
इस बार प्रधान पद पर सबसे अधिक उम्मीदवार खड़े होने की उम्मीद जताई जा रही है। चर्चा है कि पांच से अधिक अधिवक्ता प्रधान पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। करीब 1687 अधिवक्ता इस चुनाव में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे।
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सिरसा। जिला बार एसोसिएशन चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन कुल 9 अधिवक्ताओं ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए। आज 27 अगस्त नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है, जबकि 29 अगस्त को नाम वापस लिए जा सकेंगे।
प्रधान पद के लिए अधिवक्ता रघुबीर खिंडा और पूर्व प्रधान आदित्य राठौर ने नामांकन भरा। उप प्रधान पद पर अमनदीप कौर खालसा, मोनिका शर्मा, संजीव गर्ग और गुरतेज बराड़ ने दावेदारी पेश की। सचिव पद के लिए दर्शन लाल छाबड़ा और कपिल देव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। संयुक्त सचिव पद पर अधिवक्ता संतोष कटारिया ने अपना नामांकन भरा।
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चुनाव समिति प्रभारी अधिवक्ता विजय सरां और बार एसोसिएशन के उप प्रधान अधिवक्ता केवल कंबोज ने बताया। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। उपाध्यक्ष और सचिव के लिए पांच वर्ष, जबकि संयुक्त सचिव पद के लिए तीन वर्ष का अनुभव जरूरी है।
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उम्मीदवारों की उम्मीदें और मतदाता
इस बार प्रधान पद पर सबसे अधिक उम्मीदवार खड़े होने की उम्मीद जताई जा रही है। चर्चा है कि पांच से अधिक अधिवक्ता प्रधान पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। करीब 1687 अधिवक्ता इस चुनाव में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे।