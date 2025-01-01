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- मोचीवाली की फिरनी पर दो महीने में तैयार हुआ था नाला, निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल- ग्रामीण ने जांच और सीमेंट के मोगे दबाने की मांग उठाईसंवाद न्यूज एजेंसीडिंग मंडी। गांव मोचीवाली में पानी निकासी के लिए बना नया नाला पहली बार पानी छोड़ते ही क्षतिग्रस्त हो गया। करीब दो महीने में तैयार हुए इस नाले की तली में कई जगह दरारें आ गईं। इन दरारों से पानी रिसकर आसपास के घरों की दीवारों तक पहुंच गया।नाले के दोनों ओर डाली गई मिट्टी भी धंसने लगी है। इस शुरुआती स्थिति ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण विजय सोनी ने आरोप लगाया। नाले से रिसने वाला पानी उनकी दुकान की नींव तक पहुंच रहा है।इससे दुकान को नुकसान होने की आशंका है। उन्होंने निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और संभावित अनियमितताओं की जांच की मांग की। सोनी ने नाले की निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांचने की मांग की। उन्होंने सीमेंट के मोगे दबाने और क्षतिग्रस्त नाले को दोबारा बनवाने की भी मांग उठाई।गांव की सरपंच समेष्ता मोयल ने बताया कि निर्माण से पहले खाली जगह में गोबर की खाद थी। उनके अनुसार, मिट्टी सख्त नहीं होने के कारण यह समस्या आई है। उन्होंने जल्द ही नाले की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया।वर्जनअगर ऐसा हुआ है तो जल्द समाधान किया जाएगा। नाला कहीं से टूटा है या पानी का रिसाव हो रहा है तो उसकी मरम्मत करवा दी जाएगी।- विपिन कुमार, एसडीओ, पंचायती राज विभाग।