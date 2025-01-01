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फोटो : 13 - वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत फरवाई कलां, बीरूवाला गुढ़ा और सिंहपुरा में ग्रामीणों से किया संवादसंवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और पात्र मतदाताओं के नाम कटने के मुद्दे पर कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान तेज किया है। इसी कड़ी में कैथल के विधायक आदित्य सुरजेवाला और कालांवाली के विधायक शीशपाल केहरवाला ने चौपाल सभाएं कीं।उन्होंने रविवार को फरवाई कलां, बीरूवाला गुढ़ा और सिंहपुरा में ग्रामीणों से संवाद किया। यह अभियान वोट बचाओ, देश बचाओ के तहत चलाया जा रहा है। सभाओं में दोनों विधायकों ने मतदाता सूची की पारदर्शिता पर सवाल उठाए।उन्होंने नागरिकों के मताधिकार से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि सूची में अनियमितताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। किसी पात्र नागरिक का नाम कटना या एक ही व्यक्ति की कई प्रविष्टियां होना गंभीर विषय है। ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।सांविधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक कियाविधायक शीशपाल केहरवाला ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के वोट का महत्व सबसे अधिक है। चौपालों के माध्यम से ग्रामीणों को उनके सांविधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अपनी और परिवार के सभी सदस्यों की मतदाता सूची में दर्ज जानकारी की जांच करने की अपील की। नाम दर्ज नहीं होने या किसी त्रुटि की स्थिति में निर्वाचन कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाने को कहा। समय रहते विवरण की जांच से मतदान के समय होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है।