Sirsa News: शीतला माता मंदिर से चांदी-पीतल का सामान चोरी

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सिरसा। नोहरिया बाजार स्थित श्री इच्छापर्णी माता शीतला मंदिर में अज्ञात शख्स ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर के पुजारी संदीप कुमार की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।संदीप कुमार ने बताया कि वह मंदिर के पुजारी हैं। दो नवंबर को शाम करीब छह बजे उन्हें चोरी का पता चला। दरबार के ऊपर लगे लगभग पांच से छह तोले वजनी चांदी के पांच छत्र गायब थे। इसके साथ ही तीन से चार किलो वजनी पीतल की घंटी भी चोरी हुई।करीब आधा किलो का पीतल का लोटा और एक कांसे का कटोरा भी गायब मिला। पुजारी के अनुसार, सुबह सामान मौजूद था और दिन के समय चोरी हुई। जांच अधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि जल्द ही अज्ञात शख्स की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा।