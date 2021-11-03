Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 05 Nov 2026 12:12 AM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
रानियां : रानियां के उपमंडल कार्यालय में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
दिवाली मेला
श्रीमत सिटी सेंटर : श्रीमत सिटी सेंटर में दिवाली मेला सुबह 10 बजे।
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लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
रानियां : रानियां के उपमंडल कार्यालय में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
दिवाली मेला
श्रीमत सिटी सेंटर : श्रीमत सिटी सेंटर में दिवाली मेला सुबह 10 बजे।