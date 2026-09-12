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Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   CM's visit to Sirsa 15 grievances including 4 related to police to be heard at Grievance Redressal Committee

सिरसा दौरे पर सीएम: कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुनेंगे 15 शिकायतें, पुलिस की 4 शिकायतें; प्रशासन की सख्ती

Sat, 12 Sep 2026 10:25 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Sat, 12 Sep 2026 10:25 AM IST
सार

शिकायतकर्ताओं के अलावा अधिकारी व कुछ चुनिंदा पार्टी के लोग ही अंदर जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार पंचायत भवन का हॉल छोटा है और संख्या ज्यादा होने पर माहौल खराब हो जाता है। इसलिए चुनिंदा लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है।

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CM's visit to Sirsa 15 grievances including 4 related to police to be heard at Grievance Redressal Committee
सिरसा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी - फोटो : संवाद

विस्तार
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक कुछ देने में शुरू होगी। अभी तक मुख्यमंत्री के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। पंचायत भवन में होने वाली बैठक में जिले से जुड़ी कुल 15 शिकायतें रखी जाएंगी। इनमें पिछली बैठक से लंबित एक शिकायत है, जबकि 14 शिकायतें नई हैं। 

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इन शिकायतों में पुलिस, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नगर परिषद, कृषि, बिजली, समाज कल्याण, वीटा मिल्क प्लांट और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण से जुड़े मामले शामिल हैं। शिकायतों में कहीं सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी का आरोप है तो कहीं अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं।
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वहीं, पहली बार मीडिया को पूरी तरह से बैन किया गया है और आमजन को भी गेट के बाहर रखा गया है। पंचायत भवन के गेट पर बड़े स्तर पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए है। शिकायतकर्ताओं के अलावा अधिकारी व कुछ चुनिंदा पार्टी के लोग ही अंदर जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार पंचायत भवन का हॉल छोटा है और संख्या ज्यादा होने पर माहौल खराब हो जाता है। इसलिए चुनिंदा लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री को अपनी शिकायत देने के लिए बड़े स्तर पर लोग पंचायत भवन के बाहर पहुंच गए है। किसानों से लेकर शहरवासी तक यहां पर पहुंचे हुए है।

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