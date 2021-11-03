Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 07 Sep 2026 12:50 AM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर में मुख्य सभागार में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
डबवाली : डबवाली उपमंडल कार्यालय में समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
धार्मिक
भजन संध्या : जनता भवन रोड पर श्री श्याम बगीची में भजन संध्या सुबह 7 बजे।
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लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर में मुख्य सभागार में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
डबवाली : डबवाली उपमंडल कार्यालय में समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
धार्मिक
भजन संध्या : जनता भवन रोड पर श्री श्याम बगीची में भजन संध्या सुबह 7 बजे।