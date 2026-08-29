Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 29 Aug 2026 10:52 PM IST
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समारोह
प्रतिभा सम्मान : सैनी सभा का नवनियुक्त चेयरमैन अभिनंदन व प्रतिभा सम्मान समारोह सुबह 10 बजे।
शैक्षणिक
संस्कृत संभाषण : रेलवे रोड स्थित योगाश्रम में 10 दिवसीय निशुल्क संस्कृत संभाषण शिविर का समापन शाम 5 बजे।
धार्मिक
भजन संध्या : श्री श्याम बगीची में विशेष भजन संध्या का आयोजन शाम 7 बजे।
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प्रतिभा सम्मान : सैनी सभा का नवनियुक्त चेयरमैन अभिनंदन व प्रतिभा सम्मान समारोह सुबह 10 बजे।
शैक्षणिक
संस्कृत संभाषण : रेलवे रोड स्थित योगाश्रम में 10 दिवसीय निशुल्क संस्कृत संभाषण शिविर का समापन शाम 5 बजे।
धार्मिक
भजन संध्या : श्री श्याम बगीची में विशेष भजन संध्या का आयोजन शाम 7 बजे।