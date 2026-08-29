Sirsa News: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का सिख समाज ने किया विरोध

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फोटो 7संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का सिख समाज ने शनिवार को विरोध किया। उन्होंने 1984 के सिख अत्याचार मामले के मुख्य आरोपी सज्जन कुमार को अपना आदर्श बताया था। इस बात पर सिख समुदाय ने स्थानीय सुभाष चौक पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।इससे पहले, अनेक सिख जनता भवन में एकत्रित हुए। वक्ताओं ने 1984 में कांग्रेस शासन के दौरान सिखों पर हुए अत्याचारों की कड़ी आलोचना की। गुरप्रीत सिंह साहुवाला ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ऐसे व्यक्ति को आदर्श बता रहे हैं।सज्जन कुमार ने सिखों के गले में टायर डालकर मारने का षड्यंत्र रचा था। न्यायालय ने भी उन्हें दोषी ठहराया है। मलकीत सिंह जोगेवाला ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा सिखों की शत्रु हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि 1984 में कांग्रेस ने देश को जातिगत तौर पर बांटने का षड्यंत्र रचा। वक्ताओं ने कांग्रेस शासन में दरबार साहिब पर हुए हमले को भी निंदनीय घटना बताया।विरोध में शामिल प्रमुख लोगविरोध प्रदर्शन में गुरप्रीत सिंह साहुवाला और मलकीत सिंह जोगेवाला शामिल थे। सतबीर सिंह हस्सु, जगसीर सिंह ओढ़ां और मेजर सिंह सरां भी मौजूद रहे। महिमा सिंह, बलकौर सिंह और गुरतेज सिंह रोड़ी ने भी हिस्सा लिया। लाभ सिंह केवल और लीला सिंह रोड़ी आदि उपस्थित थे।