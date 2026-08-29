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Sirsa News: मंडलायुक्त ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर दिए निर्देश

Sat, 29 Aug 2026 11:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 29 Aug 2026 11:00 PM IST
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commissioner inspected booth center
मतदान केंद्र का निरीक्षण करतीं मंडलायुक्त गीता भारती।
मंडलायुक्त गीता भारती ने पुनरीक्षण कार्य का जायजा लिया
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फोटो 17
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। हिसार मंडल की मंडलायुक्त गीता भारती ने शुक्रवार को जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त गीता भारती ने इस दौरान मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अब तक किए गए कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की।
तहसीलदार प्रदीप कुमार, चुनाव तहसीलदार हनुमान दास और चुनाव कानूनगो रीना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मंडलायुक्त गीता भारती ने कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पतली डाबर का दौरा किया। उन्होंने शहीद निशान सिंह वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भावदीन का भी निरीक्षण किया।
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सिरसा विधानसभा क्षेत्र में मंडलायुक्त गीता भारती ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुड्डा सेक्टर का जायजा लिया। उन्होंने राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाल भवन और राजकीय राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थित मतदान केंद्रों की समीक्षा की।
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इसके अतिरिक्त, ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के दड़बा और नाथूसरी कलां के मतदान केंद्रों में भी पुनरीक्षण कार्य की स्थिति जांची गई। मंडलायुक्त गीता भारती ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की।
उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारियों से मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत किए गए कार्यों के बारे में पूछा। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों तथा उनके निस्तारण की स्थिति की भी जानकारी ली गई।
अधिकारियों को निर्देश
मंडलायुक्त गीता भारती ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य पूरी गंभीरता से हो। उन्होंने कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया। पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल किया जाए। मतदाता सूची में दर्ज नाम, आयु, पता या फोटो में त्रुटि होने पर उसे दुरुस्त करने को कहा गया। यह कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाए।

युवाओं को प्रोत्साहन
मंडलायुक्त गीता भारती ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा अपना नाम दर्ज करवाएं। उन्होंने ऐसे युवाओं को मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का लाभ उठाने की अपील की। मंडलायुक्त गीता भारती ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुनरीक्षण अभियान के दौरान पात्र मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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