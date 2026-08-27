Sirsa News: रक्षाबंधन पर सिरसा के बाजारों में महिला पुलिसकर्मी तैनात, सुरक्षा कड़ी

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फोटो 13संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। रक्षाबंधन पर्व को लेकर पुलिस ने बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महिलाओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस विशेष सतर्कता बरतेगी। प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी।सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मी और विशेष गश्ती दल असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहों और मुख्य मार्गों पर भी पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है।पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। त्योहार के दौरान बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। पुलिस का मुख्य फोकस महिलाओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था सुचारू रखना है।यातायात और निगरानीपुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगी। विशेष गश्ती दल लगातार बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी करेंगे। बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ने से विशेष सुरक्षा रहेगी। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौराहों व बाजारों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर यातायात रूट में बदलाव या डायवर्जन भी संभव है। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने जिले वासियों से यातायात नियमों का पालन करने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की।