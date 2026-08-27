Sirsa News: अग्रवाल कॉलोनी में पानी का संकट, तीन-चार महीने से परेशान हैं लोग

--

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

फोटो11संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। अग्रवाल कॉलोनी के निवासियों ने गर्मी में अनियमित पेयजल आपूर्ति के विरोध में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने समस्या का जल्द समाधान करवाने की मांग की।कॉलोनीवासियों ने बताया कि पिछले तीन-चार महीनों से उन्हें गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल आपूर्ति के लिए कोई निर्धारित समयसारिणी नहीं है। पानी कभी रात 9 या 10 बजे आता है तो कभी सुबह अचानक आपूर्ति शुरू होती है।समय निश्चित न होने से लोगों को पानी भरने के लिए हर समय तैयार रहना पड़ता है। कम दबाव के कारण कॉलोनी के कुछ घरों तक ही पानी पहुंच पाता है। अधिकांश घरों में पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती।निवासियों की परेशानी और समाधान की मांगलोग अपनी जरूरत पूरी करने के लिए महंगे दामों पर पानी के टैंकर मंगवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले चार-पांच वर्षों से गर्मी में यह समस्या हर बार आती है। निवासियों ने जिला उपायुक्त से पेयजल पाइपलाइन की स्थिति जांचने को कहा। उन्होंने आवश्यक मरम्मत कराने और नियमित व पर्याप्त दबाव से जलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। प्रशासन से गर्मी में पानी जैसी मूलभूत जरूरत के लिए स्थायी समाधान करने की अपील की गई।