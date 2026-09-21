Sirsa News: चोरी की बालियां और नकदी के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। एबीवीटी पुलिस दल ने घर में चोरी करने के आरोप में दो व्यक्तियों भारत कुमार और सोनू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की सोने की बालियां और 15 हजार रुपये की नकदी बरामद की है।पुलिस प्रवक्ता राजपाल ने बताया कि शाहपुर बेगू निवासी भारत कुमार और सोनू को पकड़ा गया है। सुखचैन बस्ती गली नंबर 10, शाह सतनामपुरा निवासी हरमंदिर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। हरमंदिर सिंह ने बताया कि लगभग 5 सितंबर 2026 को परिवार के साथ घर से बाहर गए थे।लौटने पर घर का ताला टूटा मिला। जांच में एक जोड़ी सोने की बालियां और 15 हजार रुपये की नकदी गायब मिली। शिकायत के आधार पर थाना सदर में चोरी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।