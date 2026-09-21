Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 21 Sep 2026 12:20 AM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर के मुख्य सभागार में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
डबवाली : डबवाली के उपमंडल कार्यालय में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
अभियान
सेवा सेतु : ब्लॉक एवं नगर निकाय स्तर पर सेवा सेतु अभियान कैंप सुबह 10 बजे।
धार्मिक
वार्षिक मेला : डिंग मंडी में पंच परमेश्वर धाम के श्री रामदेव मंदिर में वार्षिक मेला सुबह 10 बजे।
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लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर के मुख्य सभागार में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
डबवाली : डबवाली के उपमंडल कार्यालय में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
अभियान
सेवा सेतु : ब्लॉक एवं नगर निकाय स्तर पर सेवा सेतु अभियान कैंप सुबह 10 बजे।
धार्मिक
वार्षिक मेला : डिंग मंडी में पंच परमेश्वर धाम के श्री रामदेव मंदिर में वार्षिक मेला सुबह 10 बजे।