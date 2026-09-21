फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   fraud of 96 thousand

Sirsa News: 96 हजार रुपये ठगने के दो आरोपी गिरफ्तार

Mon, 21 Sep 2026 12:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 21 Sep 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
fraud of 96 thousand
सिरसा। दोस्ती के भरोसे एटीएम देना एक युवक को महंगा पड़ गया। उसके दोस्त ने एटीएम कार्ड का गलत इस्तेमाल कर करीब 96 हजार रुपये की साइबर ठगी की। इस मामले में पुलिस ने रविवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
विज्ञापन

साइबर थाना पुलिस ने गांव बुढाभाना के राहुल और बरूवाली प्रथम के बलविंदर सिंह को पकड़ा है। साइबर थाना प्रभारी प्रेम कुमार ने बताया। पुलिस दल ने दोनों आरोपियों को गांव बड़ागुढ़ा क्षेत्र से गिरफ्तार किया। कीर्तिनगर निवासी विशाल ने 18 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

विशाल ने बताया कि वह एक कारखाने में काम करता था। वहां उसकी दोस्ती राहुल से हुई थी। अप्रैल माह में राहुल ने घरेलू मजबूरी का हवाला देकर विशाल का एटीएम कार्ड ले लिया था। बाद में राहुल ने एटीएम का गलत इस्तेमाल कर खाते से करीब 96 हजार रुपये निकाल लिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

शिकायत के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
पुलिस की अपील : साइबर थाना प्रभारी प्रेम कुमार ने आमजन से अपील की है। उन्होंने कहा कि अपना एटीएम कार्ड, बैंक खाता, एटीएम पिन या ओटीपी किसी से साझा न करें। पुलिस ने बताया कि दोस्ती या जान-पहचान के भरोसे गोपनीय बैंकिंग जानकारी देना भी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed