Rohtak News: राज्यस्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में यश नांदल ने जीता सोना
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Mon, 14 Sep 2026 08:52 PM IST
विज्ञापन
रोहतक। गोहाना रोड स्थित शिक्षा भारती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र यश नांदल ने राज्यस्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। प्राचार्य जितेंद्र कुमार ने बताया कि खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यश ने विद्यालय का गौरव बढ़ाया। प्रतियोगिता के अंडर-17 वर्ग में यश नांदल ने प्रथम स्थान पाया है। इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार में हर्ष एवं गौरव का माहौल है। विद्यालय के आचार्यों ने यश नांदल को उनकी इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं प्रेषित कीं। संवाद
विज्ञापन