Rohtak News: अधिक-से-अधिक हिंदी में बात करने का आह्वान
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Mon, 14 Sep 2026 09:35 PM IST
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रोहतक। पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय में सोमवार को हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी विभाग द्वारा काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता प्रो सुरेंद्र सिंह सांगवान के निर्देशन में संपन्न हुई। उन्होंने विद्यार्थियों से अधिक-से-अधिक हिंदी में बात करने का आह्वान किया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। राजनीतिक शास्त्र विभाग से सुनीता रानी ने भी संबोधित किया। संवाद
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