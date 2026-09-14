Rohtak News: हिंदी को रोजगार की भाषा बनाने पर दिया जोर

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रोहतक। राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में सोमवार को हिंदी दिवस समारोह हुआ। प्राचार्य डॉ शमशेर सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि डॉ जयदेव विद्यालंकार रहे। उन्होंने हिंदी को रोजगार की भाषा बनाने पर जोर दिया। विद्यालंकार ने कहा कि हिंदी के विकास से ही देश का विकास संभव है। उन्होंने बताया कि 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। मुख्य अतिथि ने भाषा आधारित आत्महीनता पर भी चिंता व्यक्त की। डॉ. विशाल की पुस्तक 'सूर काव्य मीमांसा' का विमोचन भी हुआ। संवाद