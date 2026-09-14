Rohtak News: गर्मी व उमस ने किया परेशान, 17 तक बारिश की संभावना
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Mon, 14 Sep 2026 08:59 PM IST
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रोहतक। जिले में सोमवार को दिनभर गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग ने 17 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है जिससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
पिछले कुछ दिनों से जिले में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। सोमवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य तापमान से थोड़ा ही कम रहा। न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री रहा। यह सामान्य की अपेक्षा दो डिग्री अधिक था। धूप के बीच बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई जिससे उमस बनी रही।
सोमवार को जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया। यह सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में आता है जो हवा की गुणवत्ता को अच्छा दर्शाता है। संवाद
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पिछले कुछ दिनों से जिले में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। सोमवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य तापमान से थोड़ा ही कम रहा। न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री रहा। यह सामान्य की अपेक्षा दो डिग्री अधिक था। धूप के बीच बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई जिससे उमस बनी रही।
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सोमवार को जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया। यह सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में आता है जो हवा की गुणवत्ता को अच्छा दर्शाता है। संवाद