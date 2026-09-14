Rohtak News: प्रतियोगिता में हिमांशी प्रथम, खुशबू द्वितीय
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Mon, 14 Sep 2026 09:31 PM IST
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महम। मोखरा काॅलेज में हिंदी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्राचार्य मीनू नैन ने बताया कि कार्यक्रम में हिंदी विभाग के संयोजक संदीप ने स्लाइड एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से राजभाषा हिंदी के इतिहास, विकास एवं महत्व पर प्रस्तुति दी। सह-संयोजक सीमा ने हिंदी भाषा से संबंधित रोचक पहेलियों के माध्यम से सहभागिता सुनिश्चित की। प्रतियोगिता में हिमांशी प्रथम, खुशबू द्वितीय, ज्योति तृतीय रहीं। विजेता छात्राओं के साथ सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की।
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