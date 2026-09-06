Rohtak News: एमडीयू में टीचर्स क्लब ने शिक्षक दिवस मनाया

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रोहतक। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) में रविवार को टीचर्स क्लब ने शिक्षक दिवस समारोह आयोजित किया। विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. संदीप बंसल और डीन अकादमिक अफेयर्स प्रो. रणदीप राणा ने शिक्षक समुदाय को शुभकामनाएं दीं।कुलसचिव की पत्नी राखी बंसल और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रो. सपना गर्ग भी समारोह में उपस्थित रहीं। सेवानिवृत्त शिक्षक प्रो. जेएस सिक्का और प्रो. कृष्णा जूना को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक संध्या में शिक्षकों और कलाकारों ने मधुर गीत व नृत्य प्रस्तुत किए। म्यूजिकल बैंड यमन ने भी अपनी शानदार प्रस्तुति से समां बांधा।सांस्कृतिक कार्यक्रम का संयोजन और संचालन डॉ. सौरभ वर्मा ने किया। टीचर्स क्लब की टीम ने समारोह के आयोजन में सक्रिय सहयोग दिया। विश्वविद्यालय के शिक्षकगण अपने परिवारजनों के साथ शामिल हुए और शिक्षक दिवस की खुशियां साझा कीं।