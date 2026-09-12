सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए 30 तक करें आवेदन : डीसी
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 12 Sep 2026 06:19 PM IST
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रोहतक। उपायुक्त सतबीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पुरस्कार के अधिकारिक पोर्टल पर 30 सितंबर तक कर सकते हैं।उपायुक्त ने बताया कि व्यक्तियों और संगठनों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा भाव को पहचानने और सम्मानित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन के नाम से वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। इसकी घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। केवल भारतीय नागरिक और भारतीय संस्थान ही पुरस्कार के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। संस्थान स्वैच्छिक संगठनों, कॉरपोरेट संस्थाओं, शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों, प्रतिक्रिया-वर्दीधारी बलों या किसी अन्य संस्थान के लिए पुरस्कार के लिए एक संस्था के रूप में आवेदन कर सकते हैं। संवाद
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