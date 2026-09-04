Rohtak News: श्रीमद्भागवत कथा में सुनाया रुक्मिणी विवाह का प्रसंग
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Fri, 04 Sep 2026 09:05 PM IST
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रोहतक। झंग कॉलोनी स्थित श्री उमेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कथा मंदिर के 22वें वार्षिक उत्सव और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हो रही है। शुक्रवार को कथा के छठे दिन कथा व्यास मानस पंकज शास्त्री ने रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया। विधायक भारत भूषण बतरा शुक्रवार को कथा में मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कथा स्थल पर मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। पुजारी जय शास्त्री ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सचिव धर्मेंद्र कथूरिया, बिट्टू सचदेवा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने के लिए मौजूद रहे। संवाद
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