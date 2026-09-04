फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   The episode of Rukmini's marriage was narrated during the Shrimad Bhagwat Katha.

Rohtak News: श्रीमद्भागवत कथा में सुनाया रुक्मिणी विवाह का प्रसंग

Fri, 04 Sep 2026 09:05 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Fri, 04 Sep 2026 09:05 PM IST
विज्ञापन
The episode of Rukmini's marriage was narrated during the Shrimad Bhagwat Katha.
45-उमेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण करने पहुंचे विधायक भारत भूषण बतरा व अन्य।
रोहतक। झंग कॉलोनी स्थित श्री उमेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कथा मंदिर के 22वें वार्षिक उत्सव और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हो रही है। शुक्रवार को कथा के छठे दिन कथा व्यास मानस पंकज शास्त्री ने रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया। विधायक भारत भूषण बतरा शुक्रवार को कथा में मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कथा स्थल पर मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। पुजारी जय शास्त्री ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सचिव धर्मेंद्र कथूरिया, बिट्टू सचदेवा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने के लिए मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed