जनशिकायतों का तत्काल समाधान प्रशासन के लिए सर्वोपरि : डीसी
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:24 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:24 AM IST
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झज्जर। जिला स्तरीय समाधान शिविर में वीरवार को डीसी वर्षा खांगवाल ने आमजन की समस्याएं सुनीं। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से शिकायतों के संबंध में जानकारी लेते हुए निपटान के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि समाधान शिविरों का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है, इसलिए अधिकारी प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय में कार्रवाई पूरी करें। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के समाधान में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को उसकी शिकायत पर हुई कार्रवाई और समाधान की स्पष्ट जानकारी दी जाए। वहीं, बेरी में एसडीएम रेणुका नांदल ने समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
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