Rohtak News: सभी 22 वार्डों में विशेष चलेगा स्वच्छता अभियान

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रोहतक। नगर निगम ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शहर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी 22 वार्डों में ''स्वच्छ वार्ड-सुंदर वार्ड'' प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इससे पहले नगर निगम में दीप प्रज्वलित कर सेवा, स्वच्छता एवं जनकल्याण के प्रति संकल्प लिया गया। यह निर्णय मेयर के कार्यालय में पार्षदों की एक बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। मेयर ने कहा कि इसका उद्देश्य स्वच्छता को जन-अभियान बनाना है। इससे लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। प्रतियोगिता के तहत सभी वार्डों का निरीक्षण किया जाएगा। इसमें स्वच्छता व्यवस्था, कूड़ा-कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों की स्थिति का मूल्यांकन होगा। विजेता वार्ड को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि पुरस्कार स्वरूप मिलेगी। संवाद