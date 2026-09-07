Rohtak News: रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 सितंबर तक चलेगा

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सीएमबीटी के साथ सेंटर फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री विभाग के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी इसमें भाग ले रहे हैं। कुलसचिव संदीप बंसल ने कहा कि आज केवल शैक्षणिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। उन्होंने विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल के विकास पर जोर दिया। विज्ञापन

प्रशिक्षण में जीवन, मृदु, संचार, प्रस्तुतिकरण और साक्षात्कार कौशल सिखाए जाएंगे। सीएमबीटी के निदेशक हरि मोहन ने कॅरिअर निर्माण के लिए व्यावसायिक कौशल को आवश्यक बताया। यह प्रशिक्षण 7 से 12 सितंबर तक चलेगा। पहले दिन नंदी फाउंडेशन के मास्टर ट्रेनर रविंदर सिंह ने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। संवाद सीएमबीटी के साथ सेंटर फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री विभाग के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी इसमें भाग ले रहे हैं। कुलसचिव संदीप बंसल ने कहा कि आज केवल शैक्षणिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। उन्होंने विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल के विकास पर जोर दिया।प्रशिक्षण में जीवन, मृदु, संचार, प्रस्तुतिकरण और साक्षात्कार कौशल सिखाए जाएंगे। सीएमबीटी के निदेशक हरि मोहन ने कॅरिअर निर्माण के लिए व्यावसायिक कौशल को आवश्यक बताया। यह प्रशिक्षण 7 से 12 सितंबर तक चलेगा। पहले दिन नंदी फाउंडेशन के मास्टर ट्रेनर रविंदर सिंह ने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। संवाद

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रोहतक। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के सेंटर फॉर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी (सीएमबीटी) में सोमवार को एक सप्ताह का रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसका आयोजन कॅरिअर काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल के तत्वावधान में किया गया है। महिंद्रा प्राइड क्लासरूम ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया है।