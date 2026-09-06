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Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   A foot procession carrying the 'Shri Ram Darbar' flag to Mehandipur Balaji.

Rohtak News: मेहंदीपुर बालाजी के लिए रोहतक से शुरू की पैदल ध्वजा यात्रा

Sun, 06 Sep 2026 11:12 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sun, 06 Sep 2026 11:12 PM IST
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A foot procession carrying the 'Shri Ram Darbar' flag to Mehandipur Balaji.
82-रोहतक से मेहंदीपुर बालाजी के लिए पैदल ध्वजा यात्रा रवाना होने पर मौजूद भक्तजन । स्रोत : मंडल
रोहतक। श्रीराम दरबार ग्रुप ने रविवार को रोहतक से मेहंदीपुर बालाजी के लिए पैदल ध्वजा यात्रा निकाली। यह यात्रा आंबेडकर कॉलोनी गली नंबर तीन से शुरू हुई। इसका आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इसमें श्रीराम दरबार के सदस्यों और कॉलोनी वासियों ने भाग लिया। मुख्य आयोजक विनीत भगत थे। यात्रा के दौरान जय श्री राम और बाबा के जयकारों के नारे लगाए गए। विनीत भगत ने बताया कि ऐसे आयोजन समय-समय पर होते रहने चाहिए। इनसे लोगों में भक्ति और भगवान में आस्था बनी रहती है। उन्होंने नई युवा पीढ़ी को भी भक्ति का हिस्सा बनने का संदेश दिया।
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