Rohtak News: युवा संसद में विद्यार्थियों ने उठाए नीट पेपर लीक व महिला सुरक्षा के मुद्दे

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रोहतक। कलानौर ब्लॉक के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लाहली में सोमवार को जिलास्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता हुई। विद्यार्थियों ने नीट पेपर लीक व महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे। प्रवक्ता सरिता व सुषमा ने मार्गदर्शन किया। डॉ. सतीश शर्मा सहित निर्णायक मंडल ने मूल्यांकन किया। खंड शिक्षा अधिकारी संजय हुड्डा मुख्य अतिथि थे, उन्होंने युवा संसद का महत्व बताया। संवाद