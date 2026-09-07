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Rohtak News: महारानी किशोरी महाविद्यालय में कॅरिअर कार्यशाला शुरू
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रोहतक। महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय में सोमवार को छह दिवसीय कॅरिअर कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। यह कॅरिअर वृद्धि के लिए संचार और व्यावसायिकता पर केंद्रित है। आयोजन कॅरिअर एवं काउंसिलिंग प्रकोष्ठ ने महेंद्रा प्राइड क्लासरूम के सहयोग से किया। विनीत कुमार इसके मुख्य प्रशिक्षक हैं। इसका उद्देश्य छात्राओं को भविष्य के लिए तैयार करना है। संवाद
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